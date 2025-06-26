Около Дубровичей появилась база строителей для нового моста через Оку

Появилась новая информация по строительству моста-дублера через Оку. По данным канала, недалеко от села Дубровичи был организован временный городок строителей. Активные строительные работы планируется начать в июле, после чего лагерь перестанет быть необходимым, а техника займёт берега реки. В настоящее время на месте проводится подготовка.

Появилась новая информация по строительству моста-дублера через Оку. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нетипичная Рязань».

По данным канала, недалеко от села Дубровичи был организован временный городок строителей.

Активные строительные работы планируется начать в июле, после чего лагерь перестанет быть необходимым, а техника займёт берега реки. В настоящее время на месте проводится подготовка.

Ранее стало известно о том, что на оказание услуг по надзору за ходом строительства было выделено почти 50 млн рублей, а также что московская организация АО «Дороги и мосты» стала единственным участником тендера.

Фото: Нетипичная Рязань