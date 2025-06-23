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Ход строительства моста-дублера через Оку в Рязани проконтролируют за 50 млн
Согласно документам, исполнитель будет следить на подготовкой территории строительства, установкой инженерных коммуникаций, искусственных сооружений, дорожного покрытия, работами по благоустройству и озеленению. Также необходимо участвовать в совещаниях и приемке объектов в ходе возведения моста. Исполнитель должен ежемесячно предоставлять отчет по итогам авторского надзора и уведомлять о недочетах и замечаниях по строительству. Окончание оказания услуг запланировано на 20 октября 2031 года.

На оказание услуг по надзору за ходом строительства моста-дублера через Оку от автодороги Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово до автомобильной дороги Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш в Рязанском районе выделили 49 миллионов 779 тысяч 864 рубля. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, исполнитель будет следить на подготовкой территории строительства, установкой инженерных коммуникаций, искусственных сооружений, дорожного покрытия, работами по благоустройству и озеленению. Также необходимо участвовать в совещаниях и приемке объектов в ходе возведения моста.

Исполнитель должен ежемесячно предоставлять отчет по итогам авторского надзора и уведомлять о недочетах и замечаниях по строительству.

Заказчиком выступило ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области».

Окончание оказания услуг запланировано на 20 октября 2031 года.

Напомним, ранее на строительство моста-дублера выделили 32 миллиарда 892 миллиона рублей. Позже стало известно, что для выполнения работ по возведению объекта изымут 27 земельных участков в Дядькове и Дубровичах. С подробностями строительства моста-дублера через Оку можно ознакомиться в сюжете.