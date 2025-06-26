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Опубликована программа празднования Дня молодежи в Рязани
Мероприятия состоятся 28 июня на двух городских пространствах. На Рязанской ВДНХ пройдут танцевальные события, мастер-классы для молодых семей и туристов, свободный пленэр и интерактивные площадки, а также Маркет молодых, на котором желающие смогут приобрести продукцию молодых предпринимателей. Отмечается, что мероприятия начнутся день с зарядки, а закончатся концертом молодых исполнителей. Второй площадкой для празднования выбрали Дом молодежи. Там можно будет разучить традиционные танцы и иностранные языки, узнать победителей настольных игр по социальному проектированию, посетить открытые лекции, научиться сажать цветы, обменять все свои вещи на свопе, собрать килограммы корма для животных, спеть любимые песни на квартирнике и провести интеллектуальную игру по молодежным трендам. Вход на все площадки свободный, участие в мероприятиях бесплатное. Возрастное ограничение 16+

Опубликована программа празднования Дня молодежи в Рязани. Ее опубликовала рязанская мэрия.

Мероприятия состоятся 28 июня на двух городских пространствах. На Рязанской ВДНХ пройдут танцевальные события, мастер-классы для молодых семей и туристов, свободный пленэр и интерактивные площадки, а также Маркет молодых, на котором желающие смогут приобрести продукцию молодых предпринимателей.

Отмечается, что мероприятия начнутся с зарядки, а закончатся концертом молодых исполнителей. Второй площадкой для празднования выбрали Дом молодежи. Там можно будет разучить традиционные танцы и иностранные языки, узнать победителей настольных игр по социальному проектированию, посетить открытые лекции, научиться сажать цветы, обменять все свои вещи на свопе, собрать килограммы корма для животных, спеть любимые песни на квартирнике и провести интеллектуальную игру по молодежным трендам. Вход на все площадки свободный, участие в мероприятиях бесплатное.

Возрастное ограничение 16+

Ранее стало известно, что в День молодежи в Рязанской области запретят торговлю алкоголем.