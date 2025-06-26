В Рязанской области запретят продажу алкоголя 28 июня
В День молодежи, 28 июня, на территории Рязанской области ограничат продажу алкогольной продукции, в том числе пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Отмечается, что ограничения не распространяются на розничную продажу алкоголя в заведениях общепита.
В Рязанской области запретят продажу алкоголя 28 июня. Решение власти приняли на основании закона
В День молодежи, 28 июня, на территории Рязанской области ограничат продажу алкогольной продукции, в том числе пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.
Отмечается, что ограничения не распространяются на розничную продажу алкоголя в заведениях общепита.