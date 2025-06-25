В США рассмотрят возможность поставки Украине комплексов Patriot
Как отметил Трамп, Украина хочет получить комплексы Patriot. США изучают вопрос о возможной передаче. «Мы посмотрим, сможем ли предоставить им часть из них», — заявил Трамп.
В США рассмотрят возможность поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине. Об этом 25 июня сообщил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге. Его слова передало РИА Новости.
Как отметил Трамп, Украина хочет получить комплексы Patriot. США изучают вопрос о возможной передаче.
«Мы посмотрим, сможем ли предоставить им часть из них», — заявил Трамп.
Ранее он объявил о предстоящем разговоре с Путиным.