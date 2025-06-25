В Рязанской области замедлилась инфляция

В мае показатель составил 10,1%. Цены на продовольственные товары увеличились на 12,6%. Особенно подорожали масло (26,4%), чай, кофе и какао (20,97%). Яйца подешевели на 23%. Непродовольственные товары за год в регионе подорожали на 6,8%. Особенно выросли цены на печатные издания (16,7%), медицинские товары (10,6%), а также моторное топливо (11,5%) и строительные материалы (8,3%). Услуги пассажирского транспорта подорожали на 18,3%.

В Рязанской области замедлилась инфляция. В мае показатель составил 10,1%. Об этом 25 июня сообщил «Бизнес Журнал».

Как указано в публикации, цены на продовольственные товары увеличились на 12,6%. Особенно подорожали масло (26,4%), чай, кофе и какао (20,97%). Яйца подешевели на 23%.

Непродовольственные товары за год в регионе подорожали на 6,8%. Особенно выросли цены на печатные издания (16,7%), медицинские товары (10,6%), а также моторное топливо (11,5%) и строительные материалы (8,3%).

Услуги пассажирского транспорта подорожали на 18,3%.

Напомним, по итогам апреля инфляция в регионе составила 10,4%.