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Инфляция в Рязанской области снизилась до 10,4%
Отмечается, что в апреле в регионе подешевели сахар и компьютеры, а мороженое и детские коляски обходились дороже, чем в марте. Мороженое за месяц подорожало на 3,7%. Из-за теплой погоды спрос на него увеличился, поэтому производители десерта и поставщики перенесли в розничную цену свои возросшие издержки: они стали тратить больше на закупку сырья, упаковку, логистику и зарплаты работникам. Годовая инфляция в Рязанской области замедлилась.

Инфляция в Рязанской области снизилась до 10,4%. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

Отмечается, что в апреле в регионе подешевели сахар и компьютеры, а мороженое и детские коляски обходились дороже, чем в марте.

Мороженое за месяц подорожало на 3,7%. Из-за теплой погоды спрос на него увеличился, поэтому производители десерта и поставщики перенесли в розничную цену свои возросшие издержки: они стали тратить больше на закупку сырья, упаковку, логистику и зарплаты работникам.

Годовая инфляция в Рязанской области замедлилась. По итогам апреля онасоставила 10,4%.