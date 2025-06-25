Суд оштрафовал рязанку за продажу товаров с персонажами «Союзмультфильма»

Согласно решению суда, Татьяна Барабанова должна выплатить компенсацию по 100 тысяч рублей за нарушение прав на товарные знаки и за нарушение авторских прав на следующих персонажей: Пепе, Лоло, щенок Дон. Вещественным доказательством по делу стал носовой платок. По данным из открытых источников, основным видом деятельности ИП является розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами и табачными изделиями.

Арбитражный суд Рязанской области вынес решение по иску ООО «Союзмультфильм» и АО «Киностудия «Союзмультфильм» к предпринимательнице. Соответствующую информацию опубликовали в картотеке дела.

Согласно решению суда, Татьяна Барабанова должна выплатить компенсацию по 100 тысяч рублей за нарушение прав на товарные знаки и за нарушение авторских прав на следующих персонажей: Пепе, Лоло, щенок Дон.

Вещественным доказательством по делу стал носовой платок.

По данным из открытых источников, основным видом деятельности ИП является розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами и табачными изделиями.

Напомним, ранее рязанскую предпринимательницу оштрафовали на 108 тысяч рублей за продажу товаров на сумму 50 рублей. Иски в суд поступили от ООО «Смешарики» и ООО «Студия анимационного кино «Мельница».

Фото — скриншот из мультфильма «Приключения пингвиненка Лоло».