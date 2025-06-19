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Рязанку оштрафовали на 108 тысяч рублей за продажу товаров на 50 рублей
Иски от ООО «Смешарики» и ООО «Студия анимационного кино „Мельница“» рассматривались в упрощенном порядке. Суд пришел к решению оштрафовать предпринимательницу. По иску ООО «Смешарики» взыскали компенсацию за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства по 10 тысяч рублей за изображение персонажей «Бараш», «Нюша», «Кар Карыч», «Крош», «Совунья», «Ежик». Вместе с расходами на пошлину и другими общая сумма штрафа по делу составила 66 тысяч 250 рублей.

Рязанскую предпринимательницу оштрафовали на 108 тысяч рублей за продажу товаров на сумму 50 рублей. Соответствующие решения опубликованы в картотеке Арбитражных дел.

Иски от ООО «Смешарики» и ООО «Студия анимационного кино „Мельница“» рассматривались в упрощенном порядке. Суд пришел к решению оштрафовать предпринимательницу.

По иску ООО «Смешарики» взыскали компенсацию за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства по 10 тысяч рублей за изображение персонажей «Бараш», «Нюша», «Кар Карыч», «Крош», «Совунья», «Ежик». Вместе с расходами на пошлину и другими общая сумма штрафа по делу составила 66 тысяч 250 рублей.

По иску ООО «Студия анимационного кино „Мельница“» присудили компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на изображения «Лунтика» и «Божьей коровки 'Милы'" — по 20 000 руб. Общая сумма штрафа вместе с другими расходами истца по делу составила 42 тысячи рублей.

Стоит отметить, что в обоих случаях товары стоили по 25 рублей, вероятно, это был набор стикерпаков.

Фото — кадр из мультсериала «Смешарики»