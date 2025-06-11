Рязанскую пенсионерку будут судить за убийство знакомой и поджог

По версии следствия, в марте 2023 года 65-летняя женщина в квартире приятельницы поругалась с хозяйкой во время застолья и употребления спиртного, облила ее горючей жидкостью и подожгла. Потерпевшая скончалась в медучреждении. Злоумышленнице грозит до 20 лет лишения свободы.

Рязанскую пенсионерку будут судить за убийство знакомой и поджог. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в марте 2023 года 65-летняя женщина в квартире приятельницы поругалась с хозяйкой во время застолья и употребления спиртного, облила ее горючей жидкостью и подожгла.

Потерпевшая скончалась в медучреждении.

Злоумышленницу обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пп. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба).

Ей грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Рязанский областной суд.