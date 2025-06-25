Пьяный подросток-рецидивист угнал «Жигули» в Рязанской области

В полицию обратился 59-летний житель села Красный Угол Сапожковского района и сообщил, что от дома пропал недавно припаркованный автомобиль ВАЗ-2114. Машина не была закрыта, ключи остались в замке зажигания. Правоохранители выяснили, что к похищению причастен 17-летний юноша, которого ранее уже судили за угон в одну ночь пяти ТС. Злоумышленника нашли в соседнем районе, у дома его подруги стояли «Жигули». Подростка задержали, машину изъяли. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

Пьяный подросток-рецидивист угнал «Жигули» в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 59-летний житель села Красный Угол Сапожковского района и сообщил, что от дома пропал недавно припаркованный автомобиль ВАЗ-2114. Машина не была закрыта, ключи остались в замке зажигания.

Правоохранители выяснили, что к похищению причастен 17-летний юноша, которого ранее уже судили за угон в одну ночь пяти ТС.

Злоумышленника нашли в соседнем районе, у дома его подруги стояли «Жигули». Подростка задержали, машину изъяли.

Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.