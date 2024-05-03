Рязанский подросток за одну ночь угнал пять транспортных средств

Полицейские раскрыли кражу по горячим следам.

Рязанский подросток за одну ночь угнал пять транспортных средств. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В правоохранительные органы обратился житель села Красный Угол Сапожковского района и рассказал, что от дома пропал автомобиль ВАЗ.

На улице села к правоохранителям обратился другой местный житель и заявил, что у него исчез ГАЗ-31105. Далее поступила информация о пропаже автомобиля ВАЗ-2107.

Все они были припаркованы с ключом в замке зажигания.

Вскоре одну из машин обнаружили на окраине Красного Угла, затем нашли ГАЗ-31105, он был брошен в кювете. Автомобиль ВАЗ-2107 стоял недалеко от села Красное.

Полицейские выяснили, что ночью компания молодых людей употребляла спиртное. Они предположили? Что к кражам может быть причастен 16-летний подросток. Его нашли и доставили в отдел.

В это время поступили сообщения о пропаже двух тракторов из села Красное. Позже их нашли в полях на окраине.

По предварительной информации, 16-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения решил прокатиться на автомобиле. Он нашел машину с ключом в замке зажигания и уехал на ней. Через пару километров он заглох. Тогда злоумышленник угнал машину, которая первая попалась у него на пути. На ней подросток вылетел в кювет. Выбравшись на дорогу, юноша вернулся в село и угнал ВАЗ-2107, на котором почти доехал до села Красное, когда заглох двигатель. Затем несовершеннолетний угнал трактор МТЗ, который через километр тоже заглох. Второй угнанный трактор завяз в поле. Когда злоумышленник пешком возвращался домой, его разыскали и остановили полицейские.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 166 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.