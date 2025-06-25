Прощание с погибшим режиссером Касимовского народного театра «Аспект» пройдет 26 июня

Прощание с заслуженным работником культуры РФ, режиссером народного театра «Аспект» Феликсом Романовым состоится 26 июня. В 9:30 в церкви Николая Чудотворца на площади Никольской в Касимове начнется отпевание покойного. В 10:30 у Дворца культуры на улице Академика Уткина состоится прощание. О гибели мужчины стало известно 24 июня.