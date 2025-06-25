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Прощание с погибшим режиссером Касимовского народного театра «Аспект» пройдет 26 июня
Прощание с заслуженным работником культуры РФ, режиссером народного театра «Аспект» Феликсом Романовым состоится 26 июня. В 9:30 в церкви Николая Чудотворца на площади Никольской в Касимове начнется отпевание покойного. В 10:30 у Дворца культуры на улице Академика Уткина состоится прощание. О гибели мужчины стало известно 24 июня.

Прощание с погибшим режиссером Касимовского народного театра «Аспект» пройдет 26 июня. Об этом сообщает паблик «Касимовский ориентир».

Прощание с заслуженным работником культуры РФ, режиссером народного театра «Аспект» Феликсом Романовым состоится 26 июня.

В 9:30 в церкви Николая Чудотворца на площади Никольской в Касимове начнется отпевание покойного. В 10:30 у Дворца культуры на улице Академика Уткина состоится прощание.

О гибели мужчины стало известно 24 июня.