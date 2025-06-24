Скончался режиссер Касимовского народного театра «Аспект» Феликс Романов

В Касимов Феликс Романов приехал в начале 80-х годов и остался здесь навсегда, посвятив свою жизнь одному, любительскому, театру — «Аспекту», который носит звание «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации».