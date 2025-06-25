Пензенца осудили за смертельное ДТП в Рязанской области

Отмечается, что в июне 2024 года осужденный, управляя автомобилем «Лада Ларгус», выехал на встречную полосу автодороги «Шацк-Касимов», где столкнулся с мотоциклом «Ямаха». Водитель двухколесного транспортного средства получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два с половиной года.

Пензенца осудили за смертельное ДТП в Рязанской области. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Отмечается, что в июне 2024 года осужденный, управляя автомобилем «Лада Ларгус», выехал на встречную полосу автодороги «Шацк-Касимов», где столкнулся с мотоциклом «Ямаха».

Водитель двухколесного транспортного средства получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два с половиной года.

Ранее появилось фото с места происшествия.