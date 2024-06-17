В Рязанской области произошло смертельное ДТП с мотоциклом

Проводится проверка.

В Рязанской области произошло смертельное ДТП с мотоциклом. Об этом сообщает УМВД по региону.

Отмечается, что в субботу, 15 июня, в Сасовском районе на 48-ом километре автодороги «Шацк-Касимов», по предварительной информации, 47-летний мужчина на «Ладе Ларгус» столкнулся с мотоциклом «Ямаха».

В результате происшествия водитель двухколесного транспортного средства от полученных травм скончался на месте ДТП.

Проводится проверка.