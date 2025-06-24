В Рязанской области начали ремонтировать дорогу к Окскому заповеднику
Речь идет о дороге «Лакаш-Брыкин Бор» в Спасском районе. Специалисты подрядной организации обновляют участок протяженностью 4,9 км. На данный момент на объекте выполнено устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Вскоре специалисты подрядной организации сделают съезды и укрепят обочины. На объекте обновят дорожные знаки и нанесут разметку.
В Рязанской области начали ремонтировать дорогу к Окскому заповеднику. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба регионального минтранса.
Речь идет о дороге «Лакаш-Брыкин Бор» в Спасском районе. Специалисты подрядной организации обновляют участок протяженностью 4,9 км.
На данный момент на объекте выполнено устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Вскоре специалисты подрядной организации сделают съезды и укрепят обочины. На объекте обновят дорожные знаки и нанесут разметку.
Напомним, дорогу к Окскому заповеднику отремонтируют за 52 миллиона 678 тысяч 599 рублей.
Фото: рязанский минтранс