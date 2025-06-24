В Рязани засняли дорожный конфликт, один из участников грозился открыть стрельбу
Инцидент произошел в Дашково-Песочне. На кадрах видно, как три молодых человека окружили легковушку на проезжей части. «Выходи, стрелять буду», — кричал один из молодых людей. На видео также видно, что мужчины разбили легковушке окно.
В Рязани засняли дорожный конфликт. Видео публикует Telegram-канал «Топор Рязань».
Инцидент произошел в Дашково-Песочне. На кадрах видно, как три молодых человека окружили легковушку на проезжей части.
«Выходи, стрелять буду», — кричал один из молодых людей.
На видео также видно, что мужчины разбили легковушке окно.
Причина произошедшего неизвестна.