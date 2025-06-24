В Минздраве предложили не допускать к работе медиков, не проработавших 3 года в поликлиниках

Будущих медиков предложили не допускать к работе без трехлетнего стажа в госклиниках. Такой законопроект опубликовал Минздрав. Отмечается, что ранее в министерстве предлагали, чтобы выпускники в течение года после окончания учебы трудоустраивались в медучреждения. В них нужно было бы отработать три года — выпускникам вузов, два — выпускникам колледжей. В случае отказа медикам пришлось бы заплатить за свое обучение в двукратном размере. Однако теперь Минздрав предлагает не наказывать отказавшихся от отработки выпускников финансово. Новый вариант проекта ведомства подразумевает, что выпускники, учившиеся за счет государства и получившие первичную аккредитацию, будут обязаны отработать три года в медучреждениях.