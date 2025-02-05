В России предложили обязать выпускников медвузов проходить трехлетнюю отработку

С инициативой выступил Минздрав.

В России предложили обязать выпускников медвузов проходить трехлетнюю отработку. Об этом сообщает « Коммерсантъ ».

С инициативой выступил Минздрав. Там предложили ввести обязательные отработки по два или три года для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучавшихся за счет бюджетных средств, в государственной или частной клинике в рамках системы ОМС.

Отмечается, что выпускники смогут самостоятельно выбрать любой регион для отработки. Согласно инициативе, они должны будут трудоустроиться в медучреждение в течение года после выпуска, в противном случае они будут обязаны выплатить компенсацию в двукратном размере бюджетных затрат на их обучение.