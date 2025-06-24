Стало известно о пострадавшей при пожаре в многоквартирном доме в Рязани
Информация о пожаре в квартире на Московском шоссе поступила в 15:42. В 16:06 возгорание ликвидировали на площади 15 квадратных метров. Эвакуирована женщина. Ее госпитализировали. На месте работали 15 человек и четыре единицы техники.
Стало известно о пострадавшей при пожаре в многоквартирном доме в Рязани. Об этом РЗН. инфо сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Информация о пожаре в квартире на Московском шоссе поступила в 15:42. В 16:06 возгорание ликвидировали на площади 15 квадратных метров.
Эвакуирована женщина. Ее госпитализировали.
На месте работали 15 человек и четыре единицы техники.
Ранее появилось видео с места происшествия.