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Рязанцы, устроившие дрифт около ТЦ, попросили прощения
Дрифтеры извинились перед администрацией ТРЦ «Премьер» и полицейскими. По их словам, организация съезда вышла из-под контроля. «Нелегальный дрифт не входил в наши планы! Мы так же считаем, что дрифт недопустим на парковке ТЦ и на территории города, для этого есть специально отведенные места за пределами города… Надеемся на лояльность [администрации ТРЦ и полицейских], впредь таких ситуаций с нашей стороны не повторится», — заявила администрация «Боевой Классики». Напомним, 22 июня стало известно, что полиция разогнала съезд дрифтеров у ТЦ в Рязани.

Рязанцы, устроившие дрифт около торгового центра «Премьер» на Московском шоссе, попросили прощения. Пост об этом опубликован в группе «Боевая Классика» в «ВК».

Дрифтеры извинились перед администрацией ТРЦ «Премьер» и полицейскими. По их словам, организация съезда вышла из-под контроля.

«Нелегальный дрифт не входил в наши планы! Мы так же считаем, что дрифт недопустим на парковке ТЦ и на территории города, для этого есть специально отведенные места за пределами города… Надеемся на лояльность [администрации ТРЦ и полицейских], впредь таких ситуаций с нашей стороны не повторится», — заявила администрация «Боевой Классики».

Напомним, 22 июня стало известно, что полиция разогнала съезд дрифтеров у ТЦ в Рязани.