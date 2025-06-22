Полиция разогнала съезд дрифтеров у торгового центра в Рязани
Дрифтеров заметили на парковке у ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе. «Полиция быстро приехала и разогнала всех… Людей оштрафовали за тонировку и нарушение конструкции автомобилей», — написали в посте.
В Рязани засняли дрифтеров. Кадры опубликовали в соцсетях 21 июня.
Дрифтеров заметили на парковке у ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе.
«Полиция быстро приехала и разогнала всех… Людей оштрафовали за тонировку и нарушение конструкции автомобилей», — написали в посте.
Официально информацию не комментировали.