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Легковушку, участвовавшую в дорожном конфликте в Рязани, остановили полицейские
По словам рязанцев, автомобиль, который пытались остановить неизвестные в Дашково-Песочне, остановили в Приокском. На кадрах видно, что на месте работают полицейские. Ранее появилось видео с места конфликта. Там один из участник обещал открыть стрельбу и достал пистолет.

Легковушку, участвовавшую в дорожном конфликте в Рязани, остановили полицейские. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

По словам рязанцев, автомобиль, который пытались остановить неизвестные в Дашково-Песочне, остановили в Приокском.

На кадрах видно, что на месте работают полицейские.

Ранее появилось видео с места конфликта. Там один из участник обещал открыть стрельбу и достал пистолет.