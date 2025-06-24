Легковушку, участвовавшую в дорожном конфликте в Рязани, остановили полицейские

По словам рязанцев, автомобиль, который пытались остановить неизвестные в Дашково-Песочне, остановили в Приокском. На кадрах видно, что на месте работают полицейские. Ранее появилось видео с места конфликта. Там один из участник обещал открыть стрельбу и достал пистолет.