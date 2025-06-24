Госдума разрешила ГИБДД аннулировать ранее выданные «права»

Закон принят во втором и третьем чтениях. Согласно документу, «права» могут аннулировать при обнаружении противопоказаний к вождению (например, при ухудшении зрения) во время медосмотра или диспансеризации. Ранее сообщалось, что их могут отозвать только в том случае, если диагноз подтвердится. Проект также предусматривает штрафы для водителей, севших за руль после аннулирования удостоверения. Их размер составит от 5 до 15 тысяч рублей.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий ГИБДД аннулировать выданные «права». Об этом 24 июня сообщил «Ъ».

Согласно документу, «права» могут аннулировать при обнаружении противопоказаний к вождению (например, при ухудшении зрения) во время медосмотра или диспансеризации.

Ранее сообщалось, что их могут отозвать только в том случае, если диагноз подтвердится. Проект также предусматривает штрафы для водителей, севших за руль после аннулирования удостоверения. Их размер составит от 5 до 15 тысяч рублей.