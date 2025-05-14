В России могут начать отзывать «права» у водителей

В Госдуме хотят расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав. Соответствующий проект рассмотрят депутаты. Процедуру по отзыву и аннулированию водительских прав предлагают применять при обнаружении противопоказаний (например, ухудшение зрения) к вождению во время медосмотра или диспансеризации. Отмечается, что «права» у водителя аннулируют только в том случае, если диагноз подтвердится. В сообщении подчеркнули, что неявка на прием к врачу приведет к тому же результату. Проект также предусматривает штрафы для водителей, севших за руль после аннулирования удостоверения. Их размер составит от 5 тыс. до 15 тыс. руб.

В России могут начать отзывать «права» у водителей. Об этом сообщает « Коммерсантъ ».

По данным издания, в Госдуме хотят расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав. Соответствующий проект рассмотрят депутаты.

Процедуру по отзыву и аннулированию водительских прав предлагают применять при обнаружении противопоказаний (например, ухудшение зрения) к вождению во время медосмотра или диспансеризации.

Отмечается, что «права» у водителя аннулируют только в том случае, если диагноз подтвердится. В сообщении подчеркнули, что неявка на прием к врачу приведет к тому же результату.

Проект также предусматривает штрафы для водителей, севших за руль после аннулирования удостоверения. Их размер составит от 5 тыс. до 15 тыс. руб.