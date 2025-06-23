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В Сасове осудили фиктивного предпринимателя
По данным следствия, в марте и апреле 2020 года 29-летний мужчина под видом индивидуального предпринимателя открыл в рязанских банках корпоративные расчетные счета. Рязанец сообщал третьим лицам сведения о логине и пароле для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, телефоны сотовой связи и корпоративные банковские карты. Таким образом мужчина вывел со счетов свыше 2 млн 600 тыс. рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

В Сасове осудили фиктивного предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в марте и апреле 2020 года 29-летний мужчина под видом индивидуального предпринимателя открыл в рязанских банках корпоративные расчетные счета. Рязанец сообщал третьим лицам сведения о логине и пароле для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, телефоны сотовой связи и корпоративные банковские карты.

Таким образом мужчина вывел со счетов свыше 2 млн 600 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.