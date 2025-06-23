The Rolling Stone: Трамп принял решение об ударе по Ирану на основе импульса, а не разведданных

В материале газеты указано, что американская разведка не получала данных, которые могли обосновать решение главы Белого дома. Автор публикации заявил, что «Трамп просто действовал на вайбе». Ранее США атаковали три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Трамп принял решение об ударе по Ирану на основе импульса, а не разведданных. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на материал издания The Rolling Stone.

В материале газеты указано, что американская разведка не получала данных, которые могли обосновать решение главы Белого дома. Автор публикации заявил, что «Трамп просто действовал на вайбе».

Ранее США атаковали три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане.