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Рязанский ЗАГС объяснил свое решение сделать платную комнату для поздравлений
Рязанский ЗАГС объяснил свое решение сделать платную комнату для поздравлений. Соответствующую информацию учреждение предоставило РЗН. Инфо в ответ на запрос. В ЗАГСе рассказали, что комнаты жениха и невесты «не использовались по своему прямому назначению», поэтому после обращений молодоженов и их гостей было принято решение организовать комнату поздравлений. Кроме того, изменения ввели «с учетом сложившейся в городе практики и опыта других регионов». «Комнаты для поздравлений предназначены для того, чтобы молодожены имели возможность продлить торжественность момента бракосочетания и принять поздравления родных и близких сразу после регистрации брака», — уточнили в ЗАГСе. Воспользоваться комнатой поздравлений можно за 2800 рублей, для участников СВО услуга предоставляется бесплатно.

Рязанский ЗАГС объяснил свое решение сделать платную комнату для поздравлений. Соответствующую информацию учреждение предоставило РЗН. Инфо в ответ на запрос.

В ЗАГСе рассказали, что комнаты жениха и невесты «не использовались по своему прямому назначению», поэтому после обращений молодоженов и их гостей было принято решение организовать комнату поздравлений. Кроме того, изменения ввели «с учетом сложившейся в городе практики и опыта других регионов».

«Комнаты для поздравлений предназначены для того, чтобы молодожены имели возможность продлить торжественность момента бракосочетания и принять поздравления родных и близких сразу после регистрации брака», — уточнили в ЗАГСе.

Воспользоваться комнатой поздравлений можно за 2800 рублей, для участников СВО услуга предоставляется бесплатно.

Отмечается, что необходимо заранее позвонить в ЗАГС и ее забронировать. В комнате поздравлений комфортно смогут находиться не более 25 человек. При этом, комнату невесты в ЗАГСе не изменили. Помещение оставили открытым и бесплатным.

Ранее рязанские фотографы рассказали, что комнаты жениха и невесты переименовали и сделали платными.