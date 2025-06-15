В рязанском ЗАГСе комнаты жениха и невесты переименовали и сделали платными

Об этом на своей странице в соцсетях сообщила фотограф Анжелика Денисова. По словам рязанки, комнаты жениха и невесты в ЗАГСе переименовали в «комнату поздравлений» в апреле этого года. Она отметила, что помимо этого, с молодоженов, посещающих комнату, начали взимать плату за распитие алкоголя. «В апреле в ЗАГСе закрыли комнаты жениха и невесты, переименовав их в комнату поздравлений. А также ввели платную услугу на посещение этого пространства (2800 руб. за распитие алкогольных напитков в уединенном месте с предоставлением от ЗАГСа одноразовой посуды)», — написала Денисова.

В рязанском ЗАГСе комнаты жениха и невесты переименовали и сделали платными. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила фотограф Анжелика Денисова.

По словам рязанки, комнаты жениха и невесты в ЗАГСе переименовали в «комнату поздравлений» в апреле этого года. Она отметила, что помимо этого, с молодоженов, посещающих комнату, начали взимать плату за распитие алкоголя.

«В апреле в ЗАГСе закрыли комнаты жениха и невесты, переименовав их в комнату поздравлений. А также ввели платную услугу на посещение этого пространства (2800 руб. за распитие алкогольных напитков в уединенном месте с предоставлением от ЗАГСа одноразовой посуды)», — написала Денисова.

Она отметила, что рязанские фотографы возмутились данным решением и предложили встречу с представителя учреждения.

«Инициативной группе фотографов объяснили, что эти комнаты не пользуются популярностью и к ним поступил запрос от молодоженов переоборудовать их для поздравлений. Изначально наша позиция была четкая — нельзя закрывать единственное место в ЗАГСе, где невеста может поправить платье/макияж/прическу, где можно поснимать пару без людей на заднем фоне. На все дальнейшие доводы нам приводили лживые заявления, мол „молодожены так захотели“ и пригрозили введением аккредитации фотографов для посещения муниципального учреждения», — подчеркнула рязанка.

После этого, по ее словам, фотографам и представителям ЗАГСа удалось найти компромисс: одну комнату оставили для поздравлений, вторую — под фотосессии.

«Но, конечно же, платно. 550 руб. за 15 мин. Пообещали поставить кондиционер, поменять обшарпанный диван, обновить вазоны. В реале убрали там один туалетный столик и все», — отметила Денисова.

Она также рассказала, что позже наткнулась на комментарий в официальном сообществе учреждения, где говорилось, что инициатива сделать комнаты платными пошла от фотографов.

«А сегодня я узнаю, что инициатива закрыть свободный доступ и сделать комнату платной пришла от фотографов!!! Я просто в недоумении и крайне возмущена! Сделать нас крайними и в публичном пространстве — как это лживо и низко! Давайте лучше объясните по какому праву муниципальное учреждение оказывает платные услуги, кроме уплаты госпошлины? Почему навязывают оплату живой музыки (иначе муз центр работать не будет)? Почему разрешает распитие алкоголя в комнатах жениха/невесты? Почему лестница на входе расплывается уже какой год? Почему не работает лестничный подъемник и туалет для колясочников? Почему работники ЗАГС-сервиса снимают на телефон (даже когда поступает прямой запрет от молодоженов), мешая при этом работе нанятым фотографам?» — поинтересовалась рязанка.