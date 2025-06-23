Рязанских автомобилистов предостерегли о лосях на дорогах
Сохатых заметили по дороге на Спасск-Рязанский. Молодые особи бегают на проезжей части. «Будьте аккуратнее, на трассе лоси», — предупредил автор поста. Ранее на этой трассе установили предупреждающие о животных дорожные знаки.
Рязанских автомобилистов предостерегли о лосях на дорогах. Об этом пишет Telegram-канал «Рзн Лайф».
Сохатых заметили по дороге на Спасск-Рязанский. Молодые особи бегают на проезжей части.
«Будьте аккуратнее, на трассе лоси», — предупредил автор поста.
Ранее на этой трассе установили предупреждающие о животных дорожные знаки.