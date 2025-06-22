На опасном участке трассы в Рязанской области установили дорожный знак

Предупреждающий знак «Дикие животные» появился на трассе Рязань-Спасск-Рязанский в сторону областного центра. По словам жителей, на этом участке дороги за месяц произошло четыре ДТП с участием лосей. «Ждем вырубку нависающих кустарников», — указали в посте.