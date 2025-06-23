Рязанская прокуратура помогла решить вопрос с небезопасной детской площадкой

Установлено, что на спортивной площадке у Дома культуры в Спасске-Рязанском не было наружного искусственного освещения, что создавало. Отсутствие наружного угрозу жизни и здоровью детей. Прокуратура внесла представление главе городской администрации. Нарушения устранили, площадку привели в соответствие с установленными требованиями безопасности.