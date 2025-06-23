Подстреленная из арбалета в Рязанском районе кошка выжила

«Сходила в туалет, начала кушать сама. Но, врач предупреждает, что радоваться пока рано, велики риски пневмонии. Держим кулачки за кису», — говорится в посте. Жителей поблагодарили за помощь в организации лечения для животного. Напомним, 22 июня в Дядькове из арбалета прострелили кошку. У нее были пробиты оба легких.

Подстреленная из арбалета в Рязанском районе кошка выжила. Об этом сообщил Telegram-канал «Вестник Рязани».

«Сходила в туалет, начала кушать сама. Но, врач предупреждает, что радоваться пока рано, велики риски пневмонии. Держим кулачки за кису», — говорится в посте.

Жителей поблагодарили за помощь в организации лечения для животного.

Напомним, 22 июня в Дядькове из арбалета прострелили кошку. У нее были пробиты оба легких.