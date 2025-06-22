В Дядькове кошку насквозь прострелили из арбалета

Кошку нашли около жилого дома в Дядькове. Предположительно, в нее выстрелили из окна. «Пробиты оба легких. Кошка жива, состояние стабильно тяжелое, всю ночь в кислороде, ей помогают дышать. Прогнозы осторожные, но шансы есть», — говорится в посте. Отмечается, что на лечение кошки нужна крупная сумма, объявлен сбор. Все, кто хочет помочь, могут перевести деньги по номеру карты 2202206205502888 (Сбер, получатель — Анастасия Михайловна З.)

В селе Дядьково Рязанского района кошку насквозь прострелили из арбалета. Об этом 22 июня сообщили в «Группе волонтерской помощи бездомным животным 62» во «ВКонтакте».

Кошку нашли около жилого дома в Дядькове. Предположительно, в нее выстрелили из окна.

«Пробиты оба легких. Кошка жива, состояние стабильно тяжелое, всю ночь в кислороде, ей помогают дышать. Прогнозы осторожные, но шансы есть», — говорится в посте.

Отмечается, что на лечение кошки нужна крупная сумма, объявлен сбор. Все, кто хочет помочь, могут перевести деньги по номеру карты 2202206205502888 (Сбер, получатель — Анастасия Михайловна З.).

Фото: «Группа волонтерской помощи бездомным животным 62» во «ВКонтакте»