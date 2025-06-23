На Первом канале показали выпуск о многодетной рязанке, которую обвинили избиении в своих детей

В программе «Мужское/Женское» показали выпуск о рязанке, которую обвиняли в избиении своих семерых детей. Туда обратилась сестра женщины Олеся. «Моя сестра, избивает детей. Я много лет писала в органы опеки, но ничего не меняется», — рассказала рязанка. По ее словам, 33-летняя Анастасия Упихина «беспробудно пьет», оставляет детей на несколько дней. Женщина отметила, что муж Анастасии регулярно избивает ее, поэтому у детей с рождения есть проблемы со здоровьем. Также вместе с Анастасией злоупотребляет алкоголем их мать. По словам Олеси, она также издевается над детьми и обзывает их. После эфира председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки и по доводам, озвученным в программе.

В программе «Мужское/Женское» показали выпуск о рязанке, которую обвиняли в избиении своих семерых детей. Туда обратилась сестра женщины Олеся.

«Моя сестра, избивает детей. Я много лет писала в органы опеки, но ничего не меняется», — рассказала рязанка.

По ее словам, 33-летняя Анастасия Упихина «беспробудно пьет», оставляет детей на несколько дней. Женщина отметила, что муж Анастасии регулярно избивает ее, поэтому у детей с рождения есть проблемы со здоровьем. Также вместе с Анастасией злоупотребляет алкоголем их мать. По словам Олеси, она также издевается над детьми и обзывает их.

Как утверждает Олеся, дети не рассказывают о жестоком обращении опеке, потому что боятся своей матери. Сестра героини рассказала, что их отец один раз ударил ребенка прикладом — у мальчик был огромный синяк и «дырка во лбу».

Журналистам в сюжете о жизни семьи удалось заснять мертвую крысу, с которой играли дети, а также тараканов около еды.

Обвинения сестры мать семерых детей отрицала. Самая Анастасия рассказала, что четыре года назад пила много пива. Свой образ жизни она объяснила советом знакомых: они посоветовали ей пить много пива, чтобы поправиться, так как у нее хронический гастрит, а напиток может улучшить аппетит.

Мать Анастасии поддержала ее в конфликте. В эфире программы она заявила, что больше не является матерью Олеси. Другая сестра — Мария — также поддержала героиню, которую обвиняют в издевательствах над собственными детьми, но ведущие уличили ее во вранье.

Дети, давшие интервью журналистам при матери, сказали, что ничего опасного не происходит. Но когда взрослых рядом не было, они рассказали, что мать их избивает во сне и часто пьет водку, при этом отец их защищает. Соседи подтвердили: Анастасия пила во время беременности и поэтому у нее «нет ни одного здорового ребенка».

«Они запирают одного ребенка в комнате или в коляске — он там сидит бедный. Ему нужно в больницу: он ходить не может», — рассказали соседи.

На вопрос о том, почему дети не обследованы и не посещают больницу, Анастасия ответила, что не доверяет бесплатным врачам. Ведущая отметила, что в Рязанской области созданы все условия для многодетных семей, но Анастасия отказалась обращаться в центры.

Известно также, что Анастасию дважды кодировали. Специалист в студии отметил, что одной кодировки недостаточно — необходим комплекс мероприятий. Он назвал смешным тот факт, что опеке было достаточно справки о кодировке, чтобы вернуть детей в агрессивную среду.

После эфира председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки и по доводам, озвученным в программе.