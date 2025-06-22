СК взял под контроль дело о нарушении прав семерых детей в Рязанской области

В эфире федерального телеканала озвучена проблема многодетной семьи из Рязанской области, в которой мать пренебрегает своими обязанностями по воспитанию семерых детей. Также осуждается бездействие органов профилактики. Региональный следком проводит проверку по статьям 156 и 293 УК РФ. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки и по доводам, озвученным в программе.

СК РФ взял под контроль дело о нарушении прав семерых детей в Рязанской области. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба Информационного центра следкома в соцсетях.

Отмечается, что в эфире федерального телеканала озвучена проблема многодетной семьи из Рязанской области, в которой мать пренебрегает своими обязанностями по воспитанию семерых детей. Также осуждается бездействие органов профилактики.

Региональный следком проводит проверку по статьям 156 и 293 УК РФ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки и по доводам, озвученным в программе.