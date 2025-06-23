На месте снесенных домов в центре Рязани появится новая застройка

Территорию на улицах Введенской и Полевой, застроенную жилыми домами барачного типа, отнесут к зоне общественно-жилой застройки. Отмечается, что такое решение принято с целью дальнейшего развития территории. «В настоящее время территория находится в запущенном состоянии. Жители близлежащих жилых домов просят привести территорию в надлежащий вид. Для повышения инвестиционной привлекательности и вовлечения территории в хозяйственный оборот необходимо приведение ее к единой зоне застройки», — подчеркнули в рязгордуме. Ранее в Рязани определили новые участки для сноса ветхого жилья и строительства нового. Позже на улице Введенской снесли часть заброшенных домов.

На месте снесенных домов в центре Рязани появится новая застройка. Об этом сообщает пресс-служба рязанской городской думы.

Территорию на улицах Введенской и Полевой, застроенную жилыми домами барачного типа, отнесут к зоне общественно-жилой застройки. Отмечается, что такое решение принято с целью дальнейшего развития территории.

«В настоящее время территория находится в запущенном состоянии. Жители близлежащих жилых домов просят привести территорию в надлежащий вид. Для повышения инвестиционной привлекательности и вовлечения территории в хозяйственный оборот необходимо приведение ее к единой зоне застройки», — подчеркнули в рязгордуме.

Ранее в Рязани определили новые участки для сноса ветхого жилья и строительства нового. Позже на улице Введенской снесли часть заброшенных домов.