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Вход в центр уличного спорта «Под мостом» в Лесопарке могут сделать платным
Опрос о том, как рязанцы отнесутся к такому нововведению, опубликован официальной группе Лесопарка в соцсетях. В сообщении объяснили, что на данный момент центр уличного спорта «Под мостом» нуждается в ремонте из-за ежегодного половодья, но на это требуется дополнительное финансирование. В частности, у рязанцев спрашивают, как они отнесутся к введению системы платного входа «по приемлемой цене» с возможностью приобретения абонемента на разные сроки пользования. Интересуются, сколько готовы отдать за абонемент на 1, 3 или 6 месяцев, а также 1 год. Напомним, центр уличного спорта открылся в Лесопарке в августе 2018 года. Посетителям не нужно было платить ни за регистрацию, ни за пластиковые карты, ни за инвентарь.

Вход в центр уличного спорта «Под мостом» могут сделать платным. Опрос о том, как рязанцы отнесутся к такому нововведению, опубликован официальной группе Лесопарка в соцсетях.

В сообщении объяснили, что из-за ежегодного половодья в центре уличного спорта «Под мостом» нужно сделать ремонт, но на это требуется дополнительное финансирование.

В частности, у рязанцев спрашивают, как они отнесутся к введению системы платного входа (с возможностью приобретения абонемента на разные сроки пользования) «по приемлемой цене». Интересуются, сколько готовы отдать за абонемент на 1, 3 или 6 месяцев, а также 1 год.

Напомним, центр уличного спорта открылся в Лесопарке в августе 2018 года. Посетителям не нужно было платить ни за регистрацию, ни за пластиковые карты, ни за инвентарь.