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Рязанцам рассказали о погоде 23 июня
В области будет облачно, днем с прояснениями. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, гроза. Ветер будет восточной четверти, 5-10 м/с. При грозе порывы достигнут 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12°С, днем — +16…+21°С.

Рязанцам рассказали о погоде 23 июня. Соответствующую информацию разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В области будет облачно, днем с прояснениями. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, гроза.

Ветер будет восточной четверти, 5-10 м/с. При грозе порывы достигнут 17 м/с.

Температура воздуха ночью составит +7…+12°С, днем — +16…+21°С.