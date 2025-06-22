Рязанцам рассказали о погоде 23 июня
В области будет облачно, днем с прояснениями. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, гроза. Ветер будет восточной четверти, 5-10 м/с. При грозе порывы достигнут 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12°С, днем — +16…+21°С.
Рязанцам рассказали о погоде 23 июня. Соответствующую информацию разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В области будет облачно, днем с прояснениями. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, гроза.
Ветер будет восточной четверти, 5-10 м/с. При грозе порывы достигнут 17 м/с.
Температура воздуха ночью составит +7…+12°С, днем — +16…+21°С.