Парламент Ирана решил закрыть Ормузский пролив
Окончательное решение по этому вопросу примет Совет нацбезопасности страны. Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским и открытым океаном. Его северное побережье принадлежит Ирану. Отмечается, что этот пролив стратегически важен в мировой торговле, через него проходит 15-20% мировой нефти и более 30% сжиженного природного газа.
Парламент Ирана решил закрыть Ормузский пролив. Об этом 22 июня сообщило URA.RU в своем Telegram-канале.
Окончательное решение по этому вопросу примет Совет нацбезопасности страны.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским и открытым океаном. Его северное побережье принадлежит Ирану. Отмечается, что этот пролив стратегически важен в мировой торговле, через него проходит 15-20% мировой нефти и более 30% сжиженного природного газа.