Парламент Ирана решил закрыть Ормузский пролив

Окончательное решение по этому вопросу примет Совет нацбезопасности страны. Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским и открытым океаном. Его северное побережье принадлежит Ирану. Отмечается, что этот пролив стратегически важен в мировой торговле, через него проходит 15-20% мировой нефти и более 30% сжиженного природного газа.