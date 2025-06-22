Опубликован проект нового здания Речного вокзала в Касимове

Здание Речного вокзала снесли. Как отметил глава администрации Касимовского района, оно находилось в аварийном состоянии. Средства на реставрацию не выделяли из муниципального бюджета, работы пройдут на деньги инвесторов. Здание находится в частной собственности. «Я ставил задачу сохранить Речной вокзал в том виде, в котором он был. И я так понимаю, что нас услышали», — сказал Иван Бахилов, добавив, что концепцию будущего здания разработали. Ранее стало известно, что у заброшенного здания появился новый собственник, который планирует инвестировать в расчистку территории и реконструкцию объекта, находящегося в пределах исторического поселения.

Опубликован проект нового здания Речного вокзала в Касимове. Кадры разместили 21 июня в Telegram-канале «Касимовский инсайдер».

Здание Речного вокзала снесли. Как отметил глава администрации Касимовского округа, оно находилось в аварийном состоянии. Средства на реконструкцию не выделяли из муниципального бюджета, работы пройдут на деньги инвесторов. Здание находится в частной собственности.

«Я ставил задачу сохранить Речной вокзал в том виде, в котором он был. И я так понимаю, что нас услышали», — сказал Иван Бахилов, добавив, что концепцию будущего здания разработали.

Кроме того, он отметил, что Речной вокзал невозможно было восстановить, многие инвесторы отказывались его реконструировать.

Ранее стало известно, что у заброшенного здания появился новый собственник. Он планирует инвестировать в расчистку территории и реконструкцию объекта, находящегося в пределах исторического поселения.

Проект проходит согласование и может быть реализован уже в этом году.

Позже стало известно, что здание Речного вокзала снесли.

Фото: Telegram-канал «Касимовский инсайдер»