В Касимове отреставрируют Речной вокзал

Отмечается, что у заброшенного здания появился новый собственник, который планирует инвестировать в расчистку территории и реконструкцию объекта, находящегося в пределах исторического поселения. Проект проходит согласование и может быть реализован уже в этом году.

В Касимове отреставрируют Речной вокзал. Об этом сообщает группа «Типичный Касимов» со ссылкой на главу Касимовского округа Ивана Бахилова.

Отмечается, что у заброшенного здания появился новый собственник, который планирует инвестировать в расчистку территории и реконструкцию объекта, находящегося в пределах исторического поселения.

Проект проходит согласование и может быть реализован уже в этом году.