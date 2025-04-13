В Касимове отреставрируют Речной вокзал
Отмечается, что у заброшенного здания появился новый собственник, который планирует инвестировать в расчистку территории и реконструкцию объекта, находящегося в пределах исторического поселения. Проект проходит согласование и может быть реализован уже в этом году.
В Касимове отреставрируют Речной вокзал. Об этом сообщает группа «Типичный Касимов» со ссылкой на главу Касимовского округа Ивана Бахилова.
Отмечается, что у заброшенного здания появился новый собственник, который планирует инвестировать в расчистку территории и реконструкцию объекта, находящегося в пределах исторического поселения.
Проект проходит согласование и может быть реализован уже в этом году.