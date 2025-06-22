Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 22
17°
Пнд, 23
13°
Втр, 24
21°
ЦБ USD 78.5 0.02 21/06
ЦБ EUR 90.14 0.3 21/06
Нал. USD 78.10 / 80.00 21/06 16:25
Нал. EUR 89.80 / 92.00 21/06 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
18 665
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
12 367
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
30 211
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
42 899
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
МИД России назвал атаки США по Ирану «безответственными»
Российское дипведомство назвало решение США «безответственным» и нарушающим международное право. «Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН», — добавили в министерстве. В МИД призвали «прекратить агрессию» и вернуть ситуацию в дипломатическое русло. Напомним, США в ночь на 22 июня атаковали три ядерных объекта Ирана.

МИД России осудил удары США по Ирану. Информация об этом 22 июня размещена на сайте министерства.

Российское дипведомство назвало решение США «безответственным» и нарушающим международное право.

«Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН», — добавили в министерстве.

В МИД призвали «прекратить агрессию» и вернуть ситуацию в дипломатическое русло.

Напомним, США в ночь на 22 июня атаковали три ядерных объекта Ирана.