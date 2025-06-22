МИД России назвал атаки США по Ирану «безответственными»

Российское дипведомство назвало решение США «безответственным» и нарушающим международное право. «Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН», — добавили в министерстве. В МИД призвали «прекратить агрессию» и вернуть ситуацию в дипломатическое русло. Напомним, США в ночь на 22 июня атаковали три ядерных объекта Ирана.