МИД России назвал атаки США по Ирану «безответственными»
Российское дипведомство назвало решение США «безответственным» и нарушающим международное право. «Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН», — добавили в министерстве. В МИД призвали «прекратить агрессию» и вернуть ситуацию в дипломатическое русло. Напомним, США в ночь на 22 июня атаковали три ядерных объекта Ирана.
МИД России осудил удары США по Ирану. Информация об этом 22 июня размещена на сайте министерства.
Российское дипведомство назвало решение США «безответственным» и нарушающим международное право.
«Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН», — добавили в министерстве.
В МИД призвали «прекратить агрессию» и вернуть ситуацию в дипломатическое русло.
Напомним, США в ночь на 22 июня атаковали три ядерных объекта Ирана.