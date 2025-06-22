Бастрыкин поручил провести проверку после угона машины в Рязанской области

Отмечается, что в Ряжске несколько молодых людей угнали автомобиль у женщины, разбили его и бросили. Местные жители обеспокоены тем, что виновные могут уйти от ответственности. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Рязанской области Олегу организовать процессуальную проверку и представить доклад.