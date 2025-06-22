Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 22
17°
Пнд, 23
13°
Втр, 24
21°
ЦБ USD 78.5 0.02 21/06
ЦБ EUR 90.14 0.3 21/06
Нал. USD 78.00 / 80.00 21/06 16:25
Нал. EUR 88.50 / 92.00 21/06 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
20 165
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
12 753
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
30 406
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
43 246
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Артемов поручил ускорить установку камер в переходе у «Барса» из-за вандалов
«Поручил ускорить сроки установки, так как уже фиксируются факты вандализма на отремонтированных участках перехода», — отметил Артемов. Кроме того, он рассказал, что сейчас завершено обустройство коммуникаций, ведется укладка плитки. Ремонт идет по графику. Также в ходе выезда обсудили меры по организации доступной среды для маломобильных категорий граждан. Окончание работ по ремонту перехода — август 2025 года.

Мэр Рязани Виталий Артемов на рабочей встрече с подрядной организацией поручил ускорить установку камер в подземном переходе у «Барса» из-за вандалов. Пост об этом 22 июня опубликован у него в соцсетях.

«Поручил ускорить сроки установки, так как уже фиксируются факты вандализма на отремонтированных участках перехода», — отметил Артемов.

Кроме того, он рассказал, что сейчас завершено обустройство коммуникаций, ведется укладка плитки. Ремонт идет по графику.

Также на рабочей встрече обсудили меры по организации доступной среды для маломобильных категорий граждан.

Окончание работ по ремонту перехода — август 2025 года.

Ранее рязанцы пожаловались на организацию ремонта перехода у ТЦ «Барс».