Артемов поручил ускорить установку камер в переходе у «Барса» из-за вандалов

«Поручил ускорить сроки установки, так как уже фиксируются факты вандализма на отремонтированных участках перехода», — отметил Артемов. Кроме того, он рассказал, что сейчас завершено обустройство коммуникаций, ведется укладка плитки. Ремонт идет по графику. Также в ходе выезда обсудили меры по организации доступной среды для маломобильных категорий граждан. Окончание работ по ремонту перехода — август 2025 года.

Мэр Рязани Виталий Артемов на рабочей встрече с подрядной организацией поручил ускорить установку камер в подземном переходе у «Барса» из-за вандалов. Пост об этом 22 июня опубликован у него в соцсетях.

«Поручил ускорить сроки установки, так как уже фиксируются факты вандализма на отремонтированных участках перехода», — отметил Артемов.

Кроме того, он рассказал, что сейчас завершено обустройство коммуникаций, ведется укладка плитки. Ремонт идет по графику.

Также на рабочей встрече обсудили меры по организации доступной среды для маломобильных категорий граждан.

Окончание работ по ремонту перехода — август 2025 года.

Ранее рязанцы пожаловались на организацию ремонта перехода у ТЦ «Барс».