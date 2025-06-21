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Зеленский после заявления Путина о Сумах созвал военных
«На ставке был представлен подробный доклад о положении на фронте. Особое внимание было уделено Сумской области и действиям в приграничных районах», — сказал Зеленский. Кроме того, на заседании обсуждались вопросы, связанные с поставками вооружения. Отмечается, что Зеленский призвал активизировать работу с партнерами для увеличения объема инвестиций.

Владимир Зеленский после заявления президента России Владимира Путина о Сумах провел совещание с военными. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении, передает 21 июня «Газета.RU».

"На ставке был представлен подробный доклад о положении на фронте. Особое внимание было уделено Сумской области и действиям в приграничных районах", — приводятся слова Зеленского.

Кроме того, на заседании обсуждались вопросы, связанные с поставками вооружения. Отмечается, что Зеленский призвал активизировать работу с партнерами для увеличения объема инвестиций.

Напомним, на ПМЭФ в пятницу, 20 июня, Путин заявил, что у России нет цели забрать Сумы, но возможность не исключена.