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Путин: у России нет цели забрать Сумы, но возможность не исключена
Отвечая на вопрос модератора пленарного заседания о глубине «буферной зоны» в Сумской области, Путин заявил, что планируемая ее глубина — 10-12 км вдоль границы с Украиной. Создание зоны глава государства объяснил вторжением в Курскую область. «Что они сделали? Взяли, забрались к нам в Курскую область. Потеряли там 76 тысяч человек. Это катастрофа для них. В конечном счете мы их оттуда выбили. Но они начали создавать угрозу по всей линии соприкосновения. К чему это привело? У них и так не хватает личного состава, а мы теперь вынуждены создавать зону безопасности. Они своими руками создали еще линию еще на две тысячи километров», — отметил Путин.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что у РФ нет задачи «забрать Сумы», но не исключил такую возможность. Его слова передали «Осторожно, новости».

Как отметил российский лидер, ВС РФ в рамках работы по «созданию зоны безопасности» могут занять Сумы.

Отвечая на вопрос модератора пленарного заседания о глубине «буферной зоны» в Сумской области, Путин заявил, что она составляет 10-12 км вдоль границы с Украиной. Создание зоны глава государства объяснил вторжением в Курскую область.

«Что они сделали? Взяли, забрались к нам в Курскую область. Потеряли там 76 тысяч человек. Это катастрофа для них. В конечном счете мы их оттуда выбили. Но они начали создавать угрозу по всей линии соприкосновения. К чему это привело? У них и так не хватает личного состава, а мы теперь вынуждены создавать зону безопасности. Они своими руками создали еще линию еще на две тысячи километров. Большей глупости представить нельзя. Но мы вынуждены отвечать», — отметил Путин.

Ранее он заявил, что Россия не добивается капитуляции со стороны Украины.

Фото и видео взято из Telegram-канала «Осторожно, новости»