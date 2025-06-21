В России страховую часть пенсии проиндексируют по темпу роста зарплат

В России в 2026 году введут двухэтапную индексацию пенсий. С 1 февраля они будут увеличиваться по уровню инфляции прошлого года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Соцфонда.

В России страховую часть пенсии с 1 апреля проиндексируют по темпу роста зарплат. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передало ТАСС.

По его словам, в России в 2026 году введут двухэтапную индексацию пенсий. С 1 февраля они будут увеличиваться по уровню инфляции прошлого года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Соцфонда.