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В мэрии прокомментировали обрыв троллейбусных проводов в Рязани
Всего повреждено восемь пролетов проводов возле поста ДПС в Дягилеве. Причина происшествия уточняется. На место выехала аварийная бригада управления рязанского троллейбуса. По предварительным данным мэрии, восстановительные работы займут не менее пяти часов. Отмечается, что по троллейбусному маршруту № 1 курсируют четыре троллейбуса с автономным ходом.

В пресс-службе городской мэрии прокомментировали обрыв троллейбусных проводов в Рязани 21 июня. Информация опубликована на сайте ведомства.

Всего повреждено восемь пролетов проводов возле поста ДПС в Дягилеве. Причина происшествия уточняется.

На место выехала аварийная бригада управления рязанского троллейбуса. По предварительным данным мэрии, восстановительные работы займут не менее пяти часов.

Отмечается, что по троллейбусному маршруту № 1 курсируют четыре троллейбуса с автономным ходом.

Ранее в соцсетях сообщали о произошедшем.