В мэрии прокомментировали обрыв троллейбусных проводов в Рязани

Всего повреждено восемь пролетов проводов возле поста ДПС в Дягилеве. Причина происшествия уточняется. На место выехала аварийная бригада управления рязанского троллейбуса. По предварительным данным мэрии, восстановительные работы займут не менее пяти часов. Отмечается, что по троллейбусному маршруту № 1 курсируют четыре троллейбуса с автономным ходом.