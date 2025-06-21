В мэрии прокомментировали обрыв троллейбусных проводов в Рязани
Всего повреждено восемь пролетов проводов возле поста ДПС в Дягилеве. Причина происшествия уточняется. На место выехала аварийная бригада управления рязанского троллейбуса. По предварительным данным мэрии, восстановительные работы займут не менее пяти часов. Отмечается, что по троллейбусному маршруту № 1 курсируют четыре троллейбуса с автономным ходом.
В пресс-службе городской мэрии прокомментировали обрыв троллейбусных проводов в Рязани 21 июня. Информация опубликована на сайте ведомства.
Всего повреждено восемь пролетов проводов возле поста ДПС в Дягилеве. Причина происшествия уточняется.
На место выехала аварийная бригада управления рязанского троллейбуса. По предварительным данным мэрии, восстановительные работы займут не менее пяти часов.
Отмечается, что по троллейбусному маршруту № 1 курсируют четыре троллейбуса с автономным ходом.
Ранее в соцсетях сообщали о произошедшем.